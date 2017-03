Pub

O pescador terá caído às águas do Mondego na manhã de quarta-feira

O corpo do pescador desaparecido na quarta-feira em Penacova foi hoje encontrado pelas autoridades junto a uma margem do rio Mondego, "não muito longe da zona do desaparecimento", disse à Lusa fonte da GNR.

As buscas envolviam já 54 operacionais, mais meios terrestres e aquáticos.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, António Simões, as buscas tinham sido retomadas hoje ao amanhecer com apoio de mergulhadores, na zona do rio onde se presumia que tivesse caído o pescador, residente na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

Além da GNR, participaram nas buscas cinco corpos de bombeiros do distrito: Sapadores de Coimbra, Voluntários de Penacova, Soure, Montemor-o-Velho e Vila Nova de Poiares.

O pescador terá caído às águas do Mondego na manhã de quarta-feira, na zona do Ramalhal, concelho de Penacova, mas no limite com o município de Coimbra.