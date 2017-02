Pub

Homem de 88 estava desaparecido desde domingo

O octogenário que estava dado como desaparecido desde domingo no concelho de Ponte de Lima foi encontrado "bem de saúde", ao início da tarde de hoje, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o idoso foi encontrado às 12:14"no monte, não muito longe do local onde tinha sido avistado pela última vez".

"Estava bem mas não conseguia sair do local", disse.

Segundo fonte da GNR, o alerta para o desaparecimento do homem, de 80 anos, residente na freguesia de Ribeira, foi dado pelos familiares ao posto da GNR de Ponte de Lima, cerca das 23:30, tendo sido iniciadas as buscas no terreno.

"Os familiares informaram que o idoso tinha saído de casa por volta das 15:00 para ir a uma festa na freguesia de Vilar do Monte e que não tinha regressado a casa. A GNR confirmou que o idoso esteve na festa, fez buscas nos acessos, contactou o hospital e alertou a PSP. Até ao momento não temos elementos que permitam a sua localização", explicou a fonte.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o homem, que "tem muitas dificuldades de locomoção", saiu de casa na sua viatura e não dispõe de telemóvel.

Nas buscas, desde domingo, estão envolvidos os militares da GNR, sendo que hoje, cerca das 08:29, foram acionados os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.