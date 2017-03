Pub

Há ainda a registar dois feridos graves

A Estrada Nacional 5, na zona do Montijo, foi reaberta ÀS 19:40 à circulação depois do acidente que causou duas vítimas mortais e dois feridos graves, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

"A estrada foi reaberta cerca das 19:40, depois de concluídos todos os trabalhos de limpeza da via", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Dois mortos e dois feridos graves é o resultado de um acidente de viação que ocorreu na tarde desta terça-feira no Montijo, distrito de Setúbal.

"O acidente ocorreu pelas 14:55 na estrada nacional 5, ao quilómetro 6,2, no Alto Estanqueiro, Montijo. Tratou-se de uma colisão entre um pesado de mercadorias e uma viatura ligeira de passageiros que causou duas vítimas mortais e dois feridos greves", referiu o CDOS.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos graves foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e para o Hospital do Barreiro.

O acidente originou o corte da estrada, uma vez que o veículo pesado tinha recipientes de adubo líquido e, como houve uma fuga, foi necessário efetuar a trasfega, tendo sido efetuada a limpeza da via.