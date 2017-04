Pub

As calças custam 425 dólares

As calças de ganga são descritas no site da Nordstrom, uma marca norte-americana, como tendo o aspeto "duro" da "roupa de trabalho americana", com uma "cobertura de lama" que serve para mostrar que o consumidor não teme "sujar-se". Mas muitos consumidores acham que a empresa levou a ideia demasiado longe e as calças de 425 dólares, cerca de 388 euros, já estão a ser ridicularizadas nas redes sociais.

Um apresentador do canal Discovery, por exemplo, diz que as calças parecem ter sido usadas por alguém com um trabalho sujo, mas são feitas para as pessoas que não o têm. "As jeans Barracuda não são calças. São uma máscara para as pessoas ricas que veem o trabalho como irónico - não icónico", criticou Mike Rowe.

Outros perguntam o que virá a seguir: "um guarda-roupa inteiro que parece de um sobrevivente a um ataque de um tigre?". E as críticas na página da loja não são mais positivas, com alguns a gozarem com a ideia e outros a apontarem que a ideia parece gozar com quem trabalha realmente.

Na semana passada a marca Levi Strauss também foi alvo de críticas por causa de um modelo que lançou com um design com vários fechos - demasiado para alguns consumidores.

