A noite foi de chuva intensa, mas ninguém arreda pé. São cada vez mais os peregrinos no recinto do santuário de Fátima.

Carmo chegou há pouco mais de meia hora ao Santuário de Fátima e descalçou os sapatos. Está exausta e tem uma bolha no pé, depois de mais de quatro horas de caminhada. Estende os pés para que a mãe, Ana, lhe faça uma massagem. O grupo está ainda a instalar-se, com as suas cadeiras, junto a uma das grades, do lado oposto ao da Capelinha das Aparições. São 11 pessoas e saíram de Paço de Arcos às 3 da manhã, de carro, e, depois, em Porto de Mós, começaram a sua caminhada. Eram 5 da manhã, noite cerrada ainda e chovia bastante quando se puseram a andar. "Sabíamos ao que vínhamos, preparámo-nos o melhor que podíamos", explica Ana.

Foi a primeira vez que vieram a pé. Ana e a irmã Teresa já vêm a Fátima, nestes dias de maio, há muitos anos, mas sempre de carro. Carmo, que tem 19 anos, há pelos cinco que as acompanha. "No ano passado, quando saímos daqui, decidimos que este ano viríamos a pé. Nem imaginávamos que o Papa ia cá estar", diz Ana. Com o prior de Paço de Arcos, o padre José Luís Costa, juntaram um grupo maior e cá estão. Cheios de sacos, com muita roupa para vestir e para trocar, preparados para passar a noite ali mesmo, no santuário. "Normalmente vamos embora depois da procissão das velas, mas como está cá o Papa Francisco vamos ficar para a missa de 13", conta Teresa. O grupo está animado, apesar da noite complicada.

Em Fátima, a manhã começa cedo. A partir das 7.30 reza-se em alemão, em inglês, em francês. As missas da manhã na Capelinha das Aparições são destinadas aos peregrinos vindos de outros países. O recinto vai ficando cada vez mais cheio.

AS capas de plástico são o acessório indispensável. Aqueles que passaram a noite ao relento estão encharcados devido à chuva intensa que caiu durante a noite. Os que ficaram no campismo não estão muito melhor. "Ficou tudo molhado, há quem não tenha roupa para vestir", lamenta-se José, que passou a noite numa tenda pequena, no parque dos pastorinhos, com a sua mulher, Maria Alzira. "A chuva foi muita mas o pior foi o vento que levantou os oleados todos pelo ar."

Que a meteorologia não os impeça de fazer o que vieram fazer. Rezar a Nossa Senhora e agradecer: "Já cá venho há 23 anos seguidos. Umas vezes faz sol, outras faz chuva. Isso dá-nos ainda mais força", declara Maria Alzira, de 73 anos. "Tenho tido muitas aflições na vida e a Nossa Senhora sempre me ajudou."

Com eles, da Nazaré, vieram Maria Helena e Maria Virgínia. Estão todos embrulhados nas capas impermeáveis, sentados nuns banquinhos atados a uma grade. Ali estiveram ontem, ali hão de estar amanhã. Ninguém lhe tira o lugar: "Esta é uma terra de fé e de respeito", diz, confiante, Maria Virgínia.

José tem um terço na mão para o acompanhar nas orações e revela a alegria por poder ver de perto Francisco: "É um Papa que vem ao encontro das pessoas do povo, dos pobres, dos que mais precisam. Ele traz-nos uma palavra de luz e de paz e é isso que nós queremos."

Ainda faltam mais de cinco horas para que o Papa Francisco chegue ao Santuário e ninguém vai arredar pé dali. Talvez os aguaceiros abrandem. O sol parece querer despontar. "Vai correr tudo bem, vai ver", declara Maria Alzira. Também é isto a fé.