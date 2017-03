Pub

Dados são do Relatório Anual de Segurança Interna

As autoridades policiais detiveram 233 pessoas por crimes sexuais, dos quais 117 homens e cinco mulheres por abuso sexual de crianças e 45 por violação, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016 divulgado esta sexta-feira.

Porém, o número de detidos por abuso sexual diminuiu em relação ao ano passado, já que, em 2016, foram presos 133 homens e quatro mulheres.

Entre os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, destaque ainda para os 32 detidos -- 30 homens e duas mulheres -- por pornografia de menores.

Quanto aos inquéritos iniciados pela Polícia Judiciária, 43% foi por suspeitas de abusos sexuais de crianças, seguindo-se 18,1% por pornografia de menores e 14,7% por violação.

O RASI refere que a maioria das vítimas (81,3%) continuam a ser as mulheres e os homens os agressores (95,7%), enquanto prevalecem (42,3%) as relações familiares entre agressor e vítima.

Inalterado mantém-se ainda o facto de a maioria das vítimas ter entre os oito e os 13 anos (61,1%), e os arguidos terem entre os 31 e os 40 anos (18,7%).

De realçar que 6,1% dos arguidos alvo de inquérito têm 70 ou mais anos (6,1%).

Quanto ao crime de violação, que em 2016 registou menos 40 casos o que representa uma descida de 10,7%, a quase totalidade dos arguidos continua a ser do sexo masculino (97,3%) e as vítimas continuam a ser as mulheres (90,5%).

A maior incidência dos arguidos por violação está na faixa etária dos 21 aos 30 anos (26%), seguida dos 31-40 anos (22,7%).

O RASI 2016 indica que a criminalidade geral baixou 7,1% face a 2015 e os crimes violentos e graves diminuíram 11,6%.