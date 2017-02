Pub

Estilistas Carlos Gil e Pedro Pedro levaram moda portuguesa a Itália

Na terceira paragem do Portugal Fashion em Itália neste ano, os designers Carlos Gil e Pedro Pedro apresentaram ontem, no centro de exposições La Cavallerizza, em Milão, as suas propostas para o próximo outono-inverno.

Encontrámos os estilistas na véspera do desfile, numa altura em que decidiam que roupa iria cada modelo usar. Carlos Gil, sempre atento aos mais pequenos detalhes - como as bainhas das calças, que gosta que sejam bem compridas -, procurava modelos orientais, já que a sua coleção se inspirou no universo infantil, um dos temas mais recorrentes no mercado asiático, que é uma das apostas de internacionalização a marca.

A sala estava dividida por cores, primeiro amarelo, depois o verde e o rosa-pó, mais adiante o vermelho e o azul. Uma diversidade de cor que foi acompanhada pela diversidade de materiais como brocado, veludo, tule e pelo. Do imaginário das crianças vieram os padrões geométricos inspirados no cubo mágico, os tecidos estampados com animais e riscas de cor nos casacos de pelo. Uma proposta para mulheres que gostam de arriscar como explicou o designer ao DN: "Esta coleção é jovem, tem cor, alegria e muitos estampados. Eu trabalho muito para mulheres que não têm medo, que gostam de misturar cores e padrões e que são arrojadas de forma muito elegante no seu estilo."

Numa outra sala, Pedro Pedro preparava o line-up, ou seja, o cartaz que indica a ordem de entrada das modelos no desfile. O criador português traçou para o outono-inverno 2017-18, um caminho um pouco diferente das últimas coleções escolhendo tecidos mais tecnológicos. "Já tinha decidido mais as cores e sabia que queria algo gráfico. As minhas últimas estações foram por um caminho um pouco romântico e quis que esta coleção fosse diferente. Não é que a modelação seja muito distinta, porque procuro sempre uma continuação entre as coleções, mas os materiais são muito diferentes e dão um ar muito diferente à coleção", contou ao DN.

Apesar de ser diferente nos materiais, esta coleção mantém a ideia de versatilidade que o designer já tinha proposto para o verão de 2017, apresentando peças que podem ser vestidas de maneiras distintas. Uma escolha que vai ao encontro de uma das grandes tendências da moda, como explicou o estilista ao DN: "Há uma tendência muito grande para a individualidade. As modelos já não são muito bonitas, agora o mais importante é ser diferente, ser individual. O facto de estar a fazer peças transformáveis vai muito ao encontro desta tendência e é muito interessante ter a mesma peça vestida de forma diferente por várias pessoas."