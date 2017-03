Pub

A cadeia de grandes armazéns espanhola está a analisar a situação

Uma campanha do El Corte Inglés que oferece aos seus clientes financiamento para a aquisição de animais de estimação está a gerar revolta nas redes sociais.

A campanha era válida para a aquisição de animais de valor superior a 200 euros e permitia o pagamento do crédito concedido em prestações de até 12 meses e sem juros.

Várias pessoas já fizeram comentários na página de Facebook do espaço comercial, às quais a cadeia de lojas espanhola já reagiu. "Queremos reforçar que, no El Corte Inglés, tudo fazemos para garantir que os animais merecem sempre o melhor tratamento. De qualquer forma, no seguimento dos comentários que recebemos e que mereceram toda a nossa atenção, já estamos a tomar as devidas medidas. Neste momento, estamos a recolher este material de comunicação e a analisar a situação internamente", lê-se numa das respostas aos comentários.

O El Corte Inglés está a ser acusado de incentivar o abandono de animais. "Animais a crédito?! QUE VERGONHA! Parem de estimular a moda de ter animais porque eles não são acessórios descartáveis", comenta uma pessoa.

É essa também a convicção da IRA - Intervenção e Resgate Animal. "Isto é promover o abandono dos animais e manter os que se encontram para adoção nos canis municipais e associações.

É uma campanha que repudiamos, que estimula a aquisição dos animais por facilitismo sem qualquer responsabilidade para com o mesmo e contraria a legislação em vigor, onde os animais deixam de ser "coisas".

A associação Animais de Rua - núcleo de Faro já pensou numa resposta à campanha.