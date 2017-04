Pub

Uma missão arqueológica egípcia encontrou os túmulos na necrópole de Draa Abul Nagaa, perto de Luxor, no sul do Egito

As autoridades egípcias desenterram oito múmias intactas, 10 sarcófagos e numerosas estatuetas de túmulos com 3 500 anos. Segundo anunciou o ministério das Antiguidades daquele país, em comunicado difundido esta terça-feira, uma missão arqueológica encontrou os túmulos na necrópole de Draa Abul Nagaa, perto de Luxor, no sul do Egito. O túmulo principal em forma de T pertencia a um juiz da cidade chamado Userhat e é típico das tumbas dos nobres do Novo Reino.

A estação televisiva norte-americana CNN conta que a missão removeu 450 metros cúbicos de detritos, revelando a entrada do túmulo principal e as duas tumbas conjuntas. O trabalho de escavação está em pleno andamento "para revelar os segredos dessas duas tumbas", acrescentou o ministério.

A câmara interna do túmulo principal abriga uma coleção dos sarcófagos da 21ª dinastia e das múmias envolvidas em linho. Os sarcófagos estão em boas condições, garantem as autoridades governamentais egípcias.

Os arqueólogos também descobriram várias "shabti" , pequenas figuras funerárias feitas de faiança, terracota e madeira, bem como uma coleção de vasos de barro. Noutra sala, a missão descobriu outra coleção de figurinhas "shabti", máscaras de madeira e a alça de uma tampa de sarcófago, que foram desenterrados", disse ainda o comunicado.