A mulher, que será a mais pesada do mundo, será transportada num Airbus modificado

Uma egípcia que poderá ser a mulher a mais pesada do mundo vai à Índia para realizar uma cirurgia bariátrica no sábado, após o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano lhe ter assegurado um visto para entrar no país.

Eman Ahmed Abd El-Aty, de 36 anos e a pesar cerca de 500 quilos, deve chegar a Bombaim na manhã de sábado, disse num comunicado Muffazal Lakdawala, o cirurgião indiano que trata da egípcia.

A mulher será levada por um avião da Airbus especialmente modificado e depois transportada para o Hospital Saifee, em Mumbai, segundo a nota.

"Para prepará-la para o voo, uma equipa de médicos esteve no Egito nos últimos dez dias para organizar a sua viagem", referiu o comunicado.

O médico Muffazal Lakdawala, depois de saber do caso de Eman Ahmed Abd El-Aty, disse que faria a operação gratuitamente.

A irmã da egípcia aproximou-se de Lakdawala em outubro, dizendo que a mulher precisava de atenção médica urgente.

A família da doente disse ao médico que em criança foi diagnosticada com elefantíase e, posteriormente, sofreu um AVC e desenvolveu doenças como diabetes, hipertensão e apneia do sono.

Como o pedido de visto da mulher, num primeiro momento, havia sido rejeitado, Lakdawala pediu em dezembro a ajuda do ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj, que possibilitou a aprovação do visto para a egípcia se deslocar à Índia e realizar a cirurgia.

Na altura, Swaraj estava no hospital à espera de um transplante de rim, mas foi rápido ao responder com uma oferta de ajuda.

Se o peso da egípcia for provado medicamente, ela ultrapassará Pauline Potter (291,6 quilos), dos Estados Unidos, tornando-se a mulher mais pesada do mundo.

A cirurgia bariátrica é um procedimento médico específico para a redução do estômago realizado em pessoas que querem perder peso, normalmente muito excessivo.