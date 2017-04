Pub

Presidente da República solidário com famílias e comunidade

"É uma desgraça", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa ao chegar, hoje, a Lamego, para manifestar solidariedade junto das famílias das vítimas das explosões numa fábrica de pirotecnia.

"Eu estou aqui para representar, conjuntamente com o senhor secretário de Estado, o pesar de todos os portugueses junto das famílias em primeiro lugar e depois junto de toda a comunidade. Porque sofrem as famílias em primeira linha, sofrem as comunidades e o país está a acompanhar isso e a sofrer também", afirmou o chefe de Estado.

Já depois de visitar o local onde se deu a explosão, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que as buscas pelos desaparecidos constituem um trabalho muito difícil tendo em conta o estado de destruição em que a fábrica ficou. "São muitos metros quadrados que é preciso esquadrinhar", disse para salientar a dimensão da explosão.

Já ontem, na página da Presidência da República, o Presidente da República dirigira "as suas mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos das vítimas da explosão".