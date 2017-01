Pub

As três pessoas foram surpreendidas por militares da GNR a furtar azeitona numa propriedade privada

Duas mulheres e um homem foram detidos, em flagrante delito, pelo furto de 640 quilos de azeitona, em Ferreira do Alentejo. É o segundo caso do género esta semana neste concelho do distrito de Beja.

Segundo a GNR, as duas mulheres e o homem, com idades entre os 26 e os 33 anos, foram detidos na quinta-feira, constituídos arguidos e depois saíram em liberdade sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

As três pessoas foram surpreendidas por militares da GNR a furtar azeitona numa propriedade privada em Ferreira do Alentejo, numa ação em que também foram apreendidos um veículo, quatro máquinas e vários utensílios próprios para apanhar azeitona e três telemóveis.

No âmbito da investigação ao caso, o segundo de detenções em flagrante delito por furto de azeitona feito esta semana no concelho de Ferreira do Alentejo, a GNR constituiu como arguido um outro homem.

Na terça-feira, a GNR tinha detido, em flagrante delito, dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e 35 anos, pelo furto de 330 quilos de azeitona de uma herdade junto à vila de Ferreira do Alentejo.