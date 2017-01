Pub

O blog Mesa Marcada elegeu o restaurante Feitoria, no Altis Belém, como o melhor restaurante e João Rodrigues o chef do ano

Não se pode dizer, para quem conhece o espaço e as criações do chef, que seja surpreendente a subida no ranking e consequente escolha de João Rodrigues e do Feitoria como chef e restaurante do ano pelo blog especializado Mesa Marcada, nesta oitava edição dos prémios anualmente entregues por Duarte Calvão e Miguel Pires, mas nem por isso a equipa que recebeu mais esta distinção se mostrou menos entusiasmada.

Nas categorias especiais, o prémio Mesa Diária foi pelo 3º ano consecutivo para A Taberna da Rua das Flores (Lisboa) e Pedro Pena Bastos, do Esporão (Reguengos de Monsaraz), foi eleito Chef Revelação do Ano. O Prémio Especial Graham"s Restaurante Novo do Ano foi atribuído ao Bairro do Avillez e o Loco, de Alexandre Silva, venceu o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano, sendo o restaurante com a maior subida no ranking entre os primeiros.

"É ainda mais especial quando é um reconhecimento de colegas e pessoas do meio gastronómico, muitos deles a fazerem coisas incríveis nos seus projetos. Serem eles a eleger o nosso restaurante é incrível", reagiu João Rodrigues, que se tem mantido perto do topo da tabela e este ano conseguiu passar do quarto para o primeiro lugar, com 652 pontos, mais 11 do que José Avillez, o vencedor das últimas edições. Com 704 pontos, o Feitoria subiu duas posições e conquistou a preferência do painel de votantes dos mais importantes prémios da gastronomia nacional, mais 49 do que o segundo classificado, o Belcanto.

A conquista revela um percurso estudado e com passos dados rumo a uma crescente qualidade. "Temos vindo a trabalhar ainda mais o conceito do Feitoria e estamos a transpor isso para a nossa maneira de estar, para o que pomos no prato e para o nosso serviço de sala também, o que faz que as pessoas queiram ir e depois fiquem com vontade de voltar", explica o chef. O restaurante está num momento de "consolidação do percurso de várias etapas, um longo caminho, uma direção que se vai estreitando, que não deixou quem passou pelo Feitoria indiferente", acrescenta João Rodrigues, prometendo novidades para breve: o restaurante reabre no próximo dia 26 com energias restabelecidas e um novo menu centrado no produto e no sabor.

Aberto em 2009, e com uma estrela Michelin desde 2011, o Feitoria traz um conceito inspirador a Lisboa: "uma visão contemporânea dos Descobrimentos e o convite a uma viagem pela influência da cozinha portuguesa no mundo", um traço que é um prolongamento do chef João Rodrigues, apaixonado pela história da gastronomia e por produtos e sabores mais exóticos. Este tem sido um ano em grande para o restaurante que foi Garfo de Platina 2016 do Guia Boa Cama Boa Mesa e para o João Rodrigues, chef do Ano pelo mesmo guia e pela Revista Wine.