O caso ocorreu pouco depois da meia-noite e o alegado autor do crime terá disparado mortalmente contra a mãe e a irmã

Duas mulheres foram assassinadas a tiro em Santana, na Madeira, durante a madrugada de domingo, segundo confirmou fonte da PSP ao DN. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, as vítimas eram mãe e filha e o principal suspeito é o filho e irmão, respetivamente. O ferido grave é o pai do suspeito.

O Diário conta que o homem, de cerca de 50 anos, foi detido depois de ter saído de casa para se encontrar com o sobrinho e outro irmão, num bar local. O sobrinho terá voltado a casa e encontrado o cenário do crime, alertando as autoridades.

A PSP já passou o caso à Polícia Judiciária, que está a investigar o duplo homicídio.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou apenas à Lusa as mortes e o ferido grave, recusando-se a adiantar mais pormenores sobre a ocorrência, mas a imprensa regional refere que suspeito já foi detido pelas autoridades policiais.

