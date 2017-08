Pub

Lindoso e Rio de Onor foram eleitas na categoria de Aldeias em Áreas Protegidas

As últimas duas aldeias a entrar na grande final das 7 Maravilhas de Portugal Aldeias foram Lindoso e Rio de Onor, ambas no Norte e junto à fronteira com Espanha. As duas últimas finalistas foram eleitas na gala especial que se realizou em Pedrógão Grande e fazem parte da categoria Aldeias em Áreas Protegidas.

A final está marcada para 3 de setembro no Piódão. Com uma gala dedicada à proteção e ao renascimento - inicialmente estava previsto que a gala fosse nos Açores -, numa homenagem aos três municípios afetados pelo incêndio de 17 de junho (Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande), Lindoso e Rio de Onor acabaram por ser as escolhidas entre as pré-finalistas na categoria de Áreas Protegidas.

Rio de Onor, em Bragança está inserida no Parque Natural de Montesinho e para o presidente da câmara, Hernâni Dias, o facto de ter estado já nesta categoria "é o reconhecimento de tradições e da qualidade ambiental" da aldeia e da região. Esperando mais visitas de nacionais e estrangeiros.

Já Lindoso, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, espera conseguir "atrair mais turistas nacionais" com esta votação, aponta o presidente da Câmara de Ponte da Barca, António Vassalo Abreu.

No próximo fim de semana será emitido um programa sobre as 14 aldeias finalistas, marcando desta forma o arranque das votações até à gala final de dia 3 de setembro.

