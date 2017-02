Pub

Dois homens foram detidos pela PJ e colocados em prisão preventiva

Uma mulher, com cerca de 30 anos, terá sido drogada por dois homens num bar de Mafamude, em Gaia, e depois violada. Os suspeitos do crime, o porteiro e o barman, foram detidos pela Polícia Judiciária e colocados em prisão preventiva, avançam hoje o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã.

A mulher, que seria cliente habitual do espaço, mas na noite de 27 de novembro terá consumido álcool em excesso. As bebidas, às quais terá sito misturada uma droga, ter-lhe-ão sido oferecidas pelo barman. A vítima foi ficando no estabelecimento até ao seu encerramento. Depois, terá sido violada na casa de banho pelos dois funcionários, os quais reclamam inocência.