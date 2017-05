Pub

Há cada vez mais adultos e idosos a colocar brackets nos dentes. Trata-se de uma moda saudável, dizem os dentistas

Ter um sorriso bonito e saudável é muito mais do que uma questão estética. Dores de cabeça, na cervical, nos ouvidos, bruxismo e problemas na respiração estão, muitas vezes, relacionados com a posição dos dentes. Não é por isso de estranhar que cada vez mais adultos, inclusive com mais de 65 anos, procurem tratamentos ortodônticos.

"De um modo geral, os pacientes que recorrem ao tratamento ortodôntico procuram uma melhoria em uma de duas vertentes, estética e funcional, ou ambas", explica ao DN Luís Jardim, presidente do Colégio de Ortodontia da Ordem dos Médicos Dentistas. Segundo o professor catedrático da Universidade de Lisboa, os problemas relacionados com os dentes tortos vão muito além da questão estética. "Desde logo, porque a má posição dentária, ao dificultar a higiene oral, facilita o aparecimento de cáries e de doenças gengivais. Por outro lado, ao interferir com o normal funcionamento do sistema estomatognático (boca e maxilares), tem o potencial de afetar as funções mastigatória, fonética e até respiratória", esclarece.

E podem provocar dores de cabeça? "Uma má oclusão (má mordida) pode causar cefaleias devido ao aumento da tensão muscular dos músculos mastigatórios e, a longo prazo, contribuir para o aparecimento de problemas articulares, nomeadamente a nível das articulações temporo-mandibulares, estruturas essenciais para a normal movimentação dos maxilares". E pode também estar na origem do bruximo (hábito de ranger ou apertar inconscientemente os dentes). "A causa é complexa e multifatorial, incluindo entre outras o stress emocional e a má oclusão (dentes tortos)".

Também as dores nas costas podem ter origem nos dentes tortos. Cristina Baptista, especialista em ortodontia, explica que "se existe uma mordida cruzada - nome técnico para encaixe que não é adequado -, há uma assimetria na mastigação", o que faz com que haja "mais contração de um lado do que outro, que se traduz em alterações da postura". "Há pessoas que têm dores de ouvidos, o que, muitas vezes, também tem a ver com um mau posicionamento dos dentes", diz a diretora da clínica Construímos Sorrisos.

Ter os dentes tortos não significa, no entanto, que exista um problema funcional. "Se estão tortos à frente, mas a função está boa, não há tantos problemas como dores de cabeça e outros", adverte Cristina Baptista, ressalvando que também "há pessoas que têm os dentes impecavelmente alinhados mas que não se relacionam bem".

Adultos procuram mais

Segundo Luís Jardim, há várias explicações para o aumento na adesão ao tratamento ortodôntico por parte da população adulta: "Avanços científicos e tecnológicos diversos que tornaram o tratamento mais eficiente e confortável, uma população mais informada e motivada no que diz respeito à saúde e estética oral e uma sociedade mais tolerante em que passou a ser normal que um adulto use aparelho".

Prova disso, conta Cristina Baptista, foi ter colocado aparelho a uma mulher, de 68 anos, cujo sonho era ter os dentes da frente alinhados. "Existem muitos seniores, acima dos 65 anos, que colocam aparelho", adianta.

Depois do boom dos anos 90, continua a estar na moda usar aparelho? "Enquanto os opinion makers continuarem a usar, vai manter-se esta moda saudável", diz a dentista, que já foi procurada por pessoas que queriam usar aparelho só por ser moda, mas assegura ter-se negado sempre a fazê-lo.