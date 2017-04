Pub

Jovem pediu desculpa ao pai da criança antes de ser ouvido no tribunal

O dono do rottweiler que na terça-feira atacou uma criança de quatro anos em Matosinhos admitiu ao Jornal de Notícias sentir-se culpado pelo "desleixo" de deixar o cão sem açaime e contou a angústia que sente pelo que se passou.

"Passei toda a noite sem dormir, angustiado pelo estado de saúde da menina", disse ontem ao JN antes de ser ouvido pelo Tribunal de Matosinhos, que lhe decretou Termo de Identidade e Residência. Márcio Lourenço, 24 anos, afirmou ao jornal que as últimas horas têm sido difíceis. "Já me acusam de nazi, criminoso, de assassino, de bandido e eu não fiz nada para merecer isso", garantiu, contando a sua versão do episódio que atirou a criança de quatro anos para o hospital com ferimentos graves ao nível do couro cabeludo.

Segundo contou o dono do animal, o pai da menina terá começado a tirar fotografias e a "a gritar por o cão estar solto". Márcio ter-lhe-á pedido para apagar as fotos e, perante a recusa deste, ter-se-ão envolvido fisicamente. "A situação pôs o cão excitado. Prendi-o, mas quando a menina começou aos gritos, ele ficou agressivo e não consegui segurá-lo", relatou.

No tribunal, segundo o JN, Márcio terá tido oportunidade de pedir desculpa ao pai da criança, o qual lhe terá contado qual o estado de saúde da menina.

Em declarações hoje à Lusa, o pai da criança, Paulo Fernandes, disse que a menina está consciente e estável, mas que a recuperação será longa.

A mulher, igualmente ferida, teve alta hospitalar para estar com a filha, mas tem um dreno no braço e ainda poderá vir a ser operada, explicou.

O dono do animal explicou ao JN que este estava sem açaime por "desleixo" pois o rottweiler tinha-o roído quatro dias antes e não se apressou a ir comprar outro.

De acordo com o Correio da Manhã de hoje, o dono do rottweiler já foi "apanhado sete vezes pela polícia". O jornal refere que há casos de violência no trânsito e outros com vizinhos.