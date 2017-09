Pub

Homicídios ocorreram em Carnaxide e em Sintra

Dois homens morreram esta madrugada em crimes com recurso a arma branca. Um dos casos ocorreu em Carnaxide; o outro em Sintra.

Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado num alegado ajuste de contas em Rio de Mouro, Sintra, apesar de ainda ter sido transportado para o Hospital Amadora-Sintra, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi agredido com arma branca depois de se ter envolvido num ajuste de contas entre várias pessoas pelas 05:00 da manhã.

O homem chegou a ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra, mas acabou por morrer vítima dos ferimentos, acrescentou a fonte.

Um outro homem, de 41 anos, morreu depois de ter sido agredido com uma arma branca no bairro do Alto dos Barronhos, em Carnaxide (concelho de Oeiras), disse hoje à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o homem ter-se-á envolvido num conflito com outras pessoas, acabando por ser agredido com uma arma branca.

O homem ainda foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, por amigos, mas acabou por morrer no hospital

A Polícia Judiciária (PJ) ficará agora responsável por investigar ambos os casos.