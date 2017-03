Pub

Alerta foi dado a meio da tarde. Trânsito está cortado em ambos os sentidos

Um acidente entre um ligeiro e um pesado de mercadorias causou dois mortos e dois feridos graves perto do Montijo, alertou a TVI24 esta tarde.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o acidente ocorreu ao quilómetro 6.2 da EN5, no sentido Montijo - Poceirão. O alerta foi dado às 14:55.

As vítimas mortais e os dois feridos graves vinham no automóvel ligeiro. Dos feridos, um foi transportado para o Hospital do Barreiro, enquanto o outro foi encaminhado para o Garcia de Orta.

A estrada encontra-se cortada em ambos os sentidos e procede-se à limpeza da via, visto que o veículo pesado trazia adubo líquido, que se espalhou pela estrada.

Notícia atualizada às 17:55