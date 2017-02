Pub

Indivíduos assaltaram relojoaria já depois de o centro comercial ter aberto ao público

Dois homens, armados com marretas e armas de fogo, assaltaram na manhã desta segunda-feira uma loja no centro comercial das Amoreiras, no centro de Lisboa.

Segundo avançou ao DN fonte da PSP, o alerta para o assalto foi dado pelas 10:26, já depois da abertura do centro comercial, mas até ao momento não há confirmação se os dois indivíduos, caucasianos que estavam de cara destapada, conseguiram retirar da loja - a Boutique dos Relógios - algum objeto de valor. Sabe-se apenas que partiram as montras com marretas e conseguiram fugir.

À agência Lusa, fonte da PSP referiu que os dois homens ameaçaram os empregados da relojoaria com arma de fogo. De acordo com a mesma fonte, não há relato de terem sido disparados tiros.

Até ao momento, os assaltantes ainda não foram localizados pelas autoridades. A Polícia Judiciária já se encontra no local a investigar o assalto.

De acordo com o Correio da Manhã, os homens teriam chegado a a disparar antes de fugirem do local, mas esta informação não foi confirmada pela PSP.