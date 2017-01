Pub

Ao todo, incêndio fez quatro feridos por inalação de fumos

Duas pessoas ficaram hoje feridas com gravidade devido à inalação de fumos num incêndio ocorrido numa habitação em Bombarral, distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, duas pessoas sofreram ainda ferimentos ligeiros na sequência do fogo, cujas causas não são conhecidas, que deflagrou cerca das 05:25 num apartamento.

As quatro pessoas, todas da mesma família, foram transportadas para o Hospital das Caldas da Rainha, adiantou ainda o CDOS de Leiria.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros do Bombarral, com 20 elementos apoiados por nove viaturas.