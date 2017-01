Pub

Dois militares estão em situação considerada estável

Dois dos três militares que ficaram feridos num acidente com uma viatura blindada, em Vila Real, permanecem internados numa unidade hospitalar do Porto em situação considerada estável, disse fonte do Exército.

Uma viatura blindada de rodas, pertencente ao Exército, despistou-se na quarta-feira, durante o reconhecimento de um percurso no âmbito do curso de condutor daquele tipo de viaturas.

O acidente ocorreu numa mata da localidade de Sanguinhedo e os três militares, instrutores do curso de condutores com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, pertencem ao Regimento de Infantaria 13 (RI13) de Vila Real.

Fonte do Exército disse hoje à agência Lusa que um dos feridos já teve alta hospitalar, enquanto os restantes dois permanecem internados no Hospital de Santo António, no Porto.

Segundo a fonte, os dois militares encontram-se "conscientes e estáveis".

O acidente ocorreu cerca das 10:30 de quarta-feira. O Exército referiu que acionou de imediato o INEM, tendo sido evacuados dois militares, por estrada, para o Hospital de Vila Real e um para o Hospital de Santo António no Porto, por helicóptero.

Posteriormente, um dos feridos que deu entrada em Vila Real foi também transportado para a unidade hospitalar do Porto.