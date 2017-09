Pub

Cerimónia vai ter lugar em Piódão. Catorze localidades concorrem à votação que está a ser efetuada telefonicamente desde o domingo passado e que vai distinguir sete localidades

Dois campeões do mundo vão marcar presença nesta noite na gala final das 7 Maravilhas de Portugal, que será transmitida pela RTP a partir das 21.00. Fernando Pimenta (canoagem, K1 5000) e Inês Henriques (50 km marcha) vão entregar, respetivamente, os prémios para as aldeias Remotas e Monumento. Estas são duas das setes distinções que serão conhecidas depois da meia-noite, após o fecho da votação telefónica, que decorre há uma semana, o que deverá acontecer pelas 23.40.

Além dos dois atletas vão estar em Piódão a bombeira Regina Neves (da corporação de Coja, Arganil) que entregará o troféu à aldeia Rural mais votada; Bernard Weber (fundador da New 7 Wonders Foundation) a quem caberá distingui a aldeia Ribeirinha e os membros do governo Ana Paula Vitorino (ministra do Mar), Eduardo Cabrita (ministro adjunto) e João Pedro Matos Fernandes (ministro do Ambiente). Os governantes vão entregar os troféus, respetivamente, às aldeias do Mar, Autêntica e Áreas Protegidas.

A votação da qual sairá a lista das sete aldeias maravilha de Portugal decorre desde o passado domingo e terminará nesta noite. No final, das 14 aldeias em competição (duas por cada categoria) a que recolher mais votos será eleita uma das sete aldeias maravilha de Portugal.

Depois das galas para apuramento das finalistas hoje em Piódão estão em competição as seguintes localidades: Castelo Rodrigo e Podence (Aldeias Autênticas); Azenhas do Mar e Fajã dos Cubres (Aldeias do Mar); Monsanto e Monsaraz (Aldeias Monumento); Lindoso e Rio de Onor (Aldeias em Áreas Protegidas); Piódão e Castro Laboreiro (Aldeias Remotas); Dornes e Santa Clara-a-Velha (Aldeia Ribeirinha) e Paderne e Sistelo (Aldeias Rurais).