Cinderela no Gelo, no Alegro de Alfragide, tem sessões às 15.00 e às 18.00

Pub

O primeiro dia do ano já não é sinónimo de "porta fechada". Para quem quiser sair de casa, há cinemas abertos, de norte a sul do país, concertos, musicais e feiras

Passada a confusão do Réveillon, Madalena Cruz, de 40 anos, procura sempre um programa calmo para o primeiro dia de ano. "O dia 1 é por norma sinónimo de levantar tarde, andar a um ritmo lento e sem grandes compromissos, apenas com a preocupação de evitar locais com confusão." Ir ao cinema tornou-se uma tradição. "Ver um filme, optando por uma sala em centros comerciais que só estão abertos mesmo para o efeito, é a situação ideal para quem se levanta tarde, não pretende ruído, mas não quer passar o primeiro dia do ano só em casa", conta ao DN. O filme está escolhido: Beleza Colateral, às 15.40, no Oeiras Parque. "Devo ir eu, a minha mãe e a minha filha, que ainda está em dúvida porque vai passar a passagem de ano com amigos e nunca se sabe a que horas acaba, logo a que horas acorda... Os homens, esses, costumam ficar em casa o dia todo."

Em todo o país, à exceção do Colombo, os cinemas NOS Lusomundo vão estar abertos entre as 15.00 e a meia-noite. "As salas de cinema da NOS registam, no primeiro dia de cada ano, uma boa afluência. Sobretudo nas sessões a partir das 19.00, a média é superior a 50% de ocupação da sala", disse ao DN fonte da empresa. Regra geral, refere, a manhã após a passagem de ano é de descanso, mas "a partir da tarde e ao fim do dia as pessoas procuram uma atividade lúdica interessante mas calma e o cinema é uma boa opção para toda a família".

Há alguns anos podia ser difícil arranjar programa para o dia 1 de janeiro, mas atualmente há bastante oferta para quem não quer passar o dia fechado em casa. Além dos cinemas, há concertos de ano novo em várias cidades, musicais, feiras de Natal e até espetáculos com tartarugas.

Por Lisboa, música e diversão

No Centro Cultural de Belém, os músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa e o maestro Sebastian Perlowski voltam a recuperar a tradição dos Concertos de Ano Novo da Sala Dourada da Musikverein de Viena, a partir das 18.00, com marchas, valsas e polcas.

Dando continuidade à festa de ano novo, Raquel Tavares e a Orquestra Roemer Pinatel animam o Terreiro do Paço, hoje, a partir das 17.30. Contactada pelo DN, a Câmara Municipal de Lisboa explica que "o objetivo é proporcionar aos lisboetas e a todos os que visitam a cidade uma oferta em termos de animação cultural, com um bom cartaz de concertos, de livre acesso, na maior praça da cidade." Por ser "pensado essencialmente para as famílias", o espetáculo foi marcado para o final da tarde. No ano passado "houve uma grande adesão do público nos vários dias", pelo que as expectativas são elevadas.

No Parque Eduardo VII, mantém-se a Wonderland Lisboa, um mercado de Natal, com uma pista de gelo ecológica, uma rampa de gelo, a casa do Pai Natal e 52 quiosques de venda de artesanato e produtos regionais.

A Feira Popular de Natal, no Parque da Belavista, volta a promover "dia do euro", o que quer dizer que é possível entreter os mais novos a preço de saldo no primeiro dia do ano. Para as famílias que preferem um programa mais calmo, a sugestão é o musical Cinderela no Gelo, no Alegro Alfragide (sessões às 15.00 e às 18.00. Os bilhetes variam entre os 12 e os 16 euros.

Festival da Tartaruga, no Porto

Se o seu filho é aficionado por animais, porque não começar o ano em grande com uma visita ao Sea Life, no Porto? Mariza, a tartaruga residente batizada em homenagem à fadista, recebe Yellow, uma amiga de longa data, naquele que é o primeiro dia do Festival da Tartaruga. Das 14.00 às 18.30, decorre um ateliê no qual as crianças são convidadas a desenhar a tartaruga a descascar. Enquanto os miúdos estão entretidos, aproveite para passear pela Foz.

No Coliseu do Porto, há circo. Este ano, cumpre-se uma vez mais a tradição, com um espetáculo protagonizado por artistas contemporâneos, sem animais em pista. Haverá equilibrismo, roda da morte, acrobacias em monociclos, ballet, trapézios e, claro, palhaços.

Já no Mar Shopping, em Matosinhos, "uma princesa, um monstro, um feitiço", numa "aventura encantada pela constante procura de liberdade".

Mário Laginha em Aveiro

Como já é habitual, o Teatro Aveirense promove hoje, às 18.00, o concerto de ano novo com a Orquestra Filarmónica das Beiras. Numa festa à qual se junta o pianista Mário Laginha, e com a direção do maestro António Vassalo Lourenço, soarão conhecidas valsas, polcas e marchas de Strauss.

Tradição do chocolate em Óbidos

Para quem ainda mantém a magia do Natal, hoje é o último dia para se deixar envolver no espírito em Óbidos Vila Natal. Das 16.00 às 20.00, há espetáculos, uma rampa e uma pista de gelo, carrosséis e muitas outras atrações. Os bilhetes variam entre os cinco euros para as crianças e os sete para os adultos, mas há descontos para os grupos.

Às famílias que escolheram a ilha da Madeira para passar o final de ano também não vai faltar diversão. Podem optar pelo espetáculo de animação musical com personagens da Disney, protagonizado pelas Amigas da Pequenada, das 15.00 às 17.00, no Parque Temático da Madeira.