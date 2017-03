Pub

Declarações do presidente do Eurogrupo não passaram ao lado das principais figuras do panorama político e europeu. Obviamente, os internautas também reagiram

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem, disse numa entrevista que os europeus do sul gastam "todo o dinheiro em copos e mulheres" e depois pedem ajuda.

Além das reações oficiais também existem as reações da web, com várias montagens dirigidas ao presidente do Eurogrupo. Em destaque está a conta de Twitter portuguesa Insónias Em Carvão, mas de outros lados apareceram também várias respostas.

Foi até criado um novo hino nacional, para corresponder às declarações de Dijsselbloem.

Também do estrangeiro, ou em língua estrangeira, surgiram reações.

Também surgiram ofertas doces.

Depois da bebida os países do sul entram, provavelmente, num estado desequilibrado e de "ressaca".

E ameaças...

Até o mítico George Best foi chamado ao assunto.

E uma nova foto de Dijsselbloem também foi revelada.

Para terminar a compilação de reações online...