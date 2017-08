Pub

Parte dos lucros da quarta edição do evento será destinada às vítimas dos incêndios florestais

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) vai receber a Gala Miss CPLP 2017 no próximo dia 16 de setembro. Esta é uma iniciativa do Comité MISS CPLP em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a UCCLA.

O concurso Miss CPLP tem um caráter intercultural e visa a difusão e a promoção de valores sociais, culturais de inclusão no âmbito da lusofonia e a partilha de conhecimento da diversidade lusófona.

Esta 4ª edição vai contar com a participação de até 18 candidatas, duas de cada país da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Os países participantes são Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Portugal, Guiné-Bissau e pela primeira vez nesta gala a Guiné Equatorial.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As candidatas poderão deslocar-se a diversos locais e participar em vários workshops durante o tempo de preparação coletiva, promovendo assim um intenso intercâmbio cultural.

Dias antes da 4.ª gala do evento a organização prevê a apresentação da palestra "Diversidade em Foco: Moda, Política, Cidadania e Identidade" pela subsecretária da Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura do Distrito Federal do Brasil, Jaqueline Fernandes de Sousa Silva. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e cultural e para uma cidadania mais ativa entre os cidadãos da Comunidade Lusófona.

Parte dos lucros da quarta edição do evento será destinada às vítimas dos incêndios florestais que têm afetado diversas regiões de Portugal causando vítimas mortais e mobilizado muitos bombeiros.