Suspeitos viviam dentro de viaturas estacionadas no local do crime

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem matado, há duas semanas, um sem-abrigo num terreno junto ao Estádio Municipal de Loulé, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que os suspeitos, entre o final da tarde do dia 05 e a manhã do dia 06 de abril do corrente ano, "estrangularam e saltaram em cima do corpo de um homem, provocando lesões que lhe determinaram a morte".

Os arguidos e a vítima, de 54 anos de idade, não tinham ocupação laboral definida, viviam dentro de viaturas estacionadas no local e na origem crime terá estado uma discussão entre os três, refere a PJ.

Os detidos, de 44 e 45 anos, vão agora ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação de eventuais medidas de coação.