A Polícia Judiciária deteve no Funchal um homem de 32 anos "pela prática de um crime de atentado à segurança de transporte por ar". O homem é acusado de pôr em perigo a segurança do transporte aéreo, ao cortar com uma serra vários cabos de comunicação da empresa Navegação Aérea de Portugal, que é responsável pelo controlo de tráfego aéreo.

Os atos do suspeito, no mês de setembro, impossibilitaram a comunicação entre as torres de controlo da Madeira e do Centro de Controlo de Tráfico Aéreo de Lisboa e comprometeram a segurança dos aviões que sobrevoavam a Madeira. O corte de comunicações teve a duração aproximada de cerca de uma hora e trinta minutos.

Para conseguir cortar os cabos, o suspeito subiu a vedação de segurança da empresa de radares, segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal do Funchal.

Após o crime, o suspeito fugiu da Madeira para Lisboa e depois para França e apenas recentemente voltou para Portugal.

O suspeito foi presente às autoridades judiciais esta segunda-feira. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.