Mulher de 31 anos terá discutido com o marido e decidiu suicidar-se com os filhos de dois e quatro anos

Uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Judiciária de Braga no sábado à noite, por ser suspeita de ter ateado um incêndio ao quarto da casa onde vivia para se matar com os dois filhos menores, uma menina de 23 meses e um menino de quatro anos.

Segundo o Jornal de Notícias, depois de uma discussão com o marido, a mulher ter-se-á fechado no quarto da habitação, em Mesão Frio, com os dois menores, para atear o incêndio.

Os vizinhos aperceberam-se das chamas e chamaram os bombeiros, que transportaram mãe e filhos para o hospital de Guimarães - tiveram de ser assistidos por inalação de fumos. Tudo aconteceu na tarde de sábado; à noite, a mulher teve alta e foi imediatamente detida.

Será presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães na segunda-feira.