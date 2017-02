Pub

Mulher de 46 anos foi presa pela PJ por suspeita de profanação do cadáver do marido, um escocês de 59 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher pela presumível prática de, "pelo menos", um crime de profanação de cadáver, em Linhares da Beira, Guarda, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explica que o cadáver, "que se julga ser de um escocês de 59 anos, foi localizado e exumado na tarde do dia de ontem [quinta-feira], por elementos da Polícia Judiciária da Guarda e do Laboratório de Polícia Cientifica".

"Concluiu-se assim uma fase da investigação, iniciada com a notícia do desaparecimento da vítima, procurando-se agora apurar as causas da morte". A PJ estaria a investigar o desaparecimento do homem há mais de um mês.

A nota esclarece ainda que, "por determinação da autoridade judiciária, que presidiu às diligências, a detida de 46 anos" vai ser sujeita a julgamento em processo sumário.

Segundo o Correio da Manhã, o homem sofria de doença oncológica grave e não era visto desde setembro, altura em que regressou a Portugal para se juntar à mulher, depois de ter passado o verão no país natal. A hipótese de homicídio não está afastada, mas fonte próxima das autoridades acredita que o homem tenha tido morte natural devido à doença e que a mulher enterrou o corpo na propriedade que detinham para evitar o custo do funeral.