As duas vítimas, ambas com 25 anos, são do sexo masculino

O despiste de um automóvel no acesso da A3 para a VCI, no Porto, causou esta madrugada um morto e um ferido grave, que foi encaminhado para o Hospital São João, disse à Lusa fonte dos sapadores bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado pelas 06:25 e pelas 11:00 ainda se encontravam no local viaturas dos bombeiros a proceder à limpeza da via.

Ao local acorreram duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), a brigada de trânsito da GNR e PSP e dois veículos dos Bombeiros Sapadores do Porto com nove elementos.

Também o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto confirmou a existência de uma vítima mortal após um despiste automóvel pelas 06:25 no acesso da A3 à Via de Cintura Interna (VCI).