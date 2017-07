Pub

Causas do acidente estão por determinar

Uma pessoa morreu hoje e duas sofreram ferimentos graves em Nave Redonda, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na sequência do despiste de uma viatura ligeira.

O alerta para o acidente, cujas causas estão ainda por determinar, foi dado pelas 14:43 de hoje, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo e de Almeida, no distrito da Guarda, da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 16 operacionais e sete viaturas, e uma equipa helitransportada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou a mesma fonte.