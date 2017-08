Pub

Um casal com idades entre os 40 e 41 anos morreu, hoje, na sequência do despiste da mota em que seguiam, na freguesia de Jolda São Paio, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o acidente ocorreu 17:09, tendo "o óbito sido declarado antes da entrada no hospital".

Ao local compareceram os bombeiros de Arcos de Valdevez, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) daquele concelho e a GNR.