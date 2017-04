Pub

Associação Naval de Lisboa celebra 160 anos. Presidente da República vai lá estar

Mais de 300 embarcações das três marinhas que todos os dias cruzam o Tejo - a mercante, com os seus rebocadores, a de guerra com o garboso "Creoula" e a de recreio, incluindo 10 canoas e fragatas, os tradicionais barcos do rio - participam hoje no desfile que encerra as celebrações dos 160 anos da Associação Naval de Lisboa (ANL).

A festa, "que está a ser preparada há quatro meses", como explicou ao DN André Bettencourt, o comodoro da ANL, inicia-se às 17.00, junto à Doca de Santo Amaro, em Alcântara, e será o momento alto das comemorações que celebram a já longa travessia deste que é o clube desportivo mais antigo da Península Ibérica, e um dos 30 mais antigos da Europa.

O trajeto do desfile far-se-á rio abaixo, da Doca de Santo Amaro até à Torre de Belém, e daí, com uma inversão de rumo, até ao Padrão dos Descobrimentos, onde está prevista a chegada pelas 17.40, e onde haverá um brinde, uma salva de 21 tiros a partir do navio "Creoula", da Marinha Portuguesa, e ainda um sobrevoo, com acrobacias, por parte da aviação militar, que assim se associa às celebrações. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é presidente honorário da Associação Naval de Lisboa, também participa no desfile, a bordo da embarcação "Gaivota do Mar".

"O melhor sítio para ver o desfile, a partir de terra, é junto ao Padrão dos Descobrimentos", aconselha André Bettencourt.

Com esta festa náutica, a ANL quer celebrar as suas principais atividades de navegação, que são a vela e o remo, mas também chamar mais lisboetas para o Tejo, mostrando-lhes que viver o rio, além de passear na suas margens e usufruir do seu belo cenário, também é navegar nas suas águas.

"Nos últimos dez anos, sobretudo, a cidade de Lisboa reaproximou-se do seu rio, depois de muitas décadas de afastamento", diz André Bettencourt, sublinhando que esta reaproximação, "muito devida à ação do Porto de Lisboa e da câmara municipal, que devolveram às pessoas os espaços das margens e os requalificaram, tem sido muito positiva".

Mas viver o rio na sua totalidade, para ANL, é navegá-lo. E, por isso a associação, que tem cerca de 500 participantes regulares no remo e na vela, quer quadruplicar esse número, para os 2000 praticantes. Um anseio que terá de passar pela remodelação e ampliação das atuais instalações. "Já temos projeto e estamos em conversações com a câmara de Lisboa", conclui André Bettencourt.