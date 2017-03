Pub

Não se registaram vítimas, mas residentes tiveram de ser retirados

Uma derrocada ocorrida hoje de manhã danificou alguns blocos de apartamentos na parte nova da cidade de Câmara de Lobos, na Madeira, e alguns tiveram de ser evacuados, disse o presidente da autarquia.

Uma fonte do gabinete da presidência da câmara acrescentou que não há indicações de vítimas mortais ou de feridos, na sequência da derrocada.

O autarca, Pedro Coelho, disse à Lusa que a situação está a ser avaliada, mas que o "importante é que não haja vítimas mortais".

A fonte do gabinete da presidência explicou à agência Lusa que alguns apartamentos ficaram danificados e que está a ser feito o levantamento da gravidade da situação provocada pelo desprendimento de pedras de grandes dimensões da encosta na parte traseira.

Também já foi contactado o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) e a Proteção Civil está no local para "avaliar a situação da estabilidade escarpa", havendo risco de outros desprendimentos.

Os moradores dos apartamentos afetados serão "realojados temporariamente no centro comunitário" existente no mesmo bairro habitacional, assegurou a fonte do gabinete.