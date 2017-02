DN com Lusa

DN com Lusa

Pub

Os bombeiros de Gaia estão no local para minimizar danos ambientais

A Estrada Nacional 1 está cortada na zona de Pedroso, Vila Nova de Gaia, devido ao derrame de ácido clorídrico de um camião. Os bombeiros estão no local para minimizar os danos ambientais.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia receberam o alerta para derrame de ácido às 7:50. Ao chegar ao local, junto ao restaurante Tainha, em Carvalhos, perceberam que não tinha havido nenhum acidente rodoviário, mas apenas o derrame do ácido clorídrico, cujos vapores são tóxicos, segundo fonte da corporação.

A circulação rodoviária está cortada no sentido Norte-Sul, estando os bombeiros a tentar conter o derrame.

O corte do trânsito irá manter-se até que se conclua a trasfega do ácido para um outro contentor da empresa. As circunstâncias em que se deu o incidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

Aparentemente, e segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia disse à Lusa, um dos invólucros ter-se-á rompido e corroído parte do contentor do camião, provocando o derrame do ácido.

Um responsável operacional dos Sapadores de Gaia disse à Lusa que "não houve acidente" e que "o que aconteceu foi, provavelmente, que o mau acondicionamento da carga furou o contentor".

A mesma fonte garantiu que "a situação está controlada" e que está a ser feito trabalho para "evitar que o ácido chegue aos bueiros" da estrada. Segundo explicou aos jornalistas, "está a ser usado pó de pedra e areia para absorver o líquido".

No local estão os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Voluntários dos Carvalhos e a GNR, a qual criou um perímetro de segurança.

"O perímetro que foi efetuado é, nesta fase, suficiente para garantir a segurança das pessoas que circulem fora deste local", afirmou um responsável operacional da GNR no local.

Em declarações aos jornalistas, a fonte disse que as circunstâncias do incidente que originou a fuga de ácido clorídrico de um camião que circulava na EN1 estão a ser investigadas.

"Estamos neste momento a proceder às diligências necessárias subsequentes a este derrame, devendo esta via continuar encerrada à circulação rodoviária nas próximas horas para se continuar quer com os trabalhos de limpeza, quer de verificação da situação", acrescentou.