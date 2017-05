Pub

O deputado do PSD Duarte Marques foi enviado pelo Conselho da Europa para a Hungria para uma visita de três dias, que começa hoje e na qual vai avaliar a situação dos refugiados naquele país.

"Duarte Marques, deputado do PSD, inicia hoje uma visita de três dias à Hungria para recolher dados e informações sobre a situação dos refugiados neste país, avaliar as mais recentes decisões do governo e verificar a situação nos campos de acolhimento de migrantes e refugiados em Röszke", lê-se num comunicado enviado pelo próprio às redações.

Duarte Marques faz parte da "Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa" e tem sob sua responsabilidade um relatório sobre reformulação da resposta europeia às crises dos refugiados e que pretende propor medidas para reduzir os impactos humanitários dos movimentos migratórios.

Este relatório final foi apresentado na sessão parlamentar de junho da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sessão que terá como tema central a crise dos refugiados.

"A parte mais sensível desta 'fact finding mission' será a deslocação ao campo de refugiados de Röszke, o principal na Hungria, para avaliar as condições das pessoas no terreno, conhecer os testemunhos de refugiados e receber os contributos dos especialistas que aí estão em funções", refere o mesmo texto.

O deputado social-democrata explica que "a experiência de terreno é decisiva para encontrar as melhores opções que permitam a redução dos impactos humanitários desta crise".

Da agenda fazem parte encontros com diversos representantes das autoridades e governo Húngaro, do parlamento, além de reuniões com o ministro da Justiça e dos Assuntos Parlamentares, com a secretária de Estado Adjunta para os Assuntos Europeus, com o ministro para a Capacitação Humana e com o diretor geral dos Serviços de Imigração e Asilo.

"Relativamente à sociedade civil, o relator do Conselho da Europa encontrar-se-á com representantes do ACNUR, da UNICEF, da Menedek Association, Cordelia Foundation e Artemisszió, as maiores e mais importantes organizações no terreno que lutam pela defesa dos direitos humanos e que asseguram total independência face às autoridades locais", descreve ainda.