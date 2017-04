Pub

É no interior do País que o tempo vai estar mais frio, até segunda-feira

Depois de uma primeira quinzena de abril com temperaturas anormalmente altas para a época, e com várias regiões do país a registarem ondas de calor, o final do mês trouxe tempo mais frio no continente: várias localidades dos distritos de Bragança e Guarda registaram esta manhã temperaturas perto do zero, segundo dados disponibilizados no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Mogadouro e Sabugal, por exemplo, registavam 0,5 graus às sete da manhã. A Guarda registava, à mesma hora, menos de zero.

De acordo com as previsões do IPMA, é no interior do País que o tempo vai estar mais frio, nomeadamente nos distritos já referidos, sobretudo esta sexta-feira, com as mínimas a subirem ligeiramente a partir de sábado, mas a manterem-se baixas até segunda-feira.

A partir de terça voltam para valores mais altos, em todo o continente.