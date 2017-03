Pub

O mau tempo que se fez sentir em Lisboa aliviou ao fim da tarde, para um espetáculo sempre bonito

O tempo esteve carregado na zona de Lisboa este domingo, com chuva e céu muito nublado. Ao fim da tarde, no entanto, as nuvens deram lugar a uma réstia de sol, que criou um magnífico arco-íris nos céus, captado pela lente de um dos nossos fotógrafos.

O tempo instável vai aliás manter-se amanhã, segunda-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o território continental céu muito nublado, havendo no entanto uma diminuição da nebulosidade

a partir da tarde. Também haverá aguaceiros, de neve nas terras altas, que tenderão a tornar-se menos frequentes ao longo do dia.

A partir de terça-feira o tempo ficará um pouco melhor, com ligeira subida da temperatura máxima e os aguaceiros, a ocorrerem, circunscritos às zonas do Minho e Douro Litoral.

Pode consultar tudo sobre o estado do tempo e as previsões no site do IPMA.