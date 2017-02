Pub

Foram retirados cerca de 30 idosos do edifício

Dez utentes do lar de Salvaterra de Magos onde hoje se registou um incêndio numa caldeira ficaram feridos sem gravidade, tendo seis sido transportados para o Hospital de Santarém e quatro para o de Vila Franca de Xira.

A fonte do CDOS adiantou que ninguém ficou ferido com gravidade, não sendo ainda conhecidos os danos causados no edifício.

"A única informação que temos é que o incêndio foi numa caldeira", afirmou.

O incêndio deflagrou ao princípio da tarde de hoje num lar de idosos em Salvaterra de Magos. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à agência Lusa que o incêndio foi dado como estando em conclusão pouco depois das 15:00, cerca de uma hora depois de lançado o alerta.

Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, que se encontra no local, disse à Lusa que foram retiradas de imediato de dentro do edifício cerca de 30 pessoas, não havendo até ao momento informação sobre a existência de qualquer dano pessoal.

"Estamos ainda muito em cima. A primeira preocupação foi evacuar o edifício", disse, adiantando que as primeiras indicações apontam para um problema numa caldeira.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio deflagrou às 14:06, estando no local e a caminho 15 veículos e 36 operacionais, entre bombeiros, INEM e outras entidades.

Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica foi colocado de prevenção para o caso de vir a ser necessário, adiantou a fonte.