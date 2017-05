Pub

Avaria no abastecimento de combustível aos aviões pode levar a indemnizações

"O meu voo foi cancelado, e agora posso ser indemnizado?" A pergunta consta do site da ANA, Aeroportos de Portugal, empresa responsável pela gestão do aeroporto Humberto Delgado (Lisboa). E a resposta é: Sim, caso o passageiro não tenha sido avisado, nos 14 dias anteriores, do cancelamento ou se a transportadora não conseguir provar que houve "circunstâncias extraordinárias". Esta é a expressão que, segundo Rosário Tereso, jurista da Deco, pode comprometer uma futura indemnização às dezenas de passageiros que foram obrigados a pernoitar, na quarta-feira, no aeroporto lisboeta devido a uma avaria no sistema de abastecimento de combustível.

Segundo a jurista da associação de defesa do consumidor, "muito embora possa estar em causa uma circunstância extraordinária, nos termos da qual as transportadoras não serão obrigadas a pagar uma indemnização, as transportadoras aéreas são obrigadas a prestar assistência adequada aos passageiros em situações de atraso e cancelamento". Mas isto aplica-se quando as circunstâncias lhes possam ser atribuídas. No caso desta semana, tratou-se de uma avaria no sistema de reabastecimento dos aviões, logo, segundo fonte da Autoridade Nacional de Aviação Civil, a responsabilidade poderá ser imputada à ANA, empresa que gere os aeroporto. Uma vez mais, está-se perante "circunstâncias extraordinárias", referiu a mesma fonte.

Rosário Tereso recordou que a legislação europeia prevê, para situações semelhantes às ocorridas, que "a transportadora deve oferecer a título gratuito refeições e bebidas em proporção razoável ao tempo de espera e alojamento em hotel caso se torne necessária a estada por uma ou mais noites", acrescentando que "a possibilidade de reembolso ou de reencaminhamento para o destino final na primeira oportunidade" deve ser acautelado pelas companhias.

Ontem, a ANA, em comunicado, assegurou ter criado "zonas de repouso" e disponibilizado "328 camas de campanha na aerogare para servir os passageiros que não puderam ser alojados, tendo sido distribuídas mais de mil refeições". Ou seja, com isto a empresa quis dizer que cumpriu a lei.

O aeroporto de Lisboa retomou, ontem, a normalidade, depois de a avaria no sistema de abastecimento ter sido resolvida. Todas as restrições ao tráfego aéreo foram levantadas. Entretanto, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai abrir um processo de averiguações à avaria no sistema de abastecimento de aviões no Aeroporto Humberto Delgado para "apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar".

No âmbito das diligências em curso, a ANAC irá verificar também "a proteção dos direitos dos passageiros e a qualidade do serviço prestado" pela ANA, na quarta--feira, adianta a mesma fonte à Agência Lusa.