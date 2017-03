Pub

Numa garagem em Ermesinde, as autoridades encontraram 88 quilos de droga

Dois milhões e 235 mil euros é quanto renderiam no mercado 88 quilos de haxixe apreendidos quinta-feira, numa garagem de Ermesinde, Valongo, durante a operação com o nome de código "Fruta de Marrocos", informou esta sexta-feira a PSP.

A apreensão de 88 quilos de haxixe na cidade de Ermesinde é o resultado da segunda fase de uma operação policial durante a qual foi realizada uma busca a uma garagem, anunciou o comissário Afonso Sousa, da Divisão de Investigação criminal (DIC), da PSP do Porto, durante uma conferência de imprensa para mostrar o haxixe que seria suficiente para 447 mil doses e que poderia render no mercado mais de dois milhões 235 mil euros.

O haxixe estava embalado e com um selo no qual se podia ler "Fruit du Marroc" (Fruta de Marrocos em francês), mas cuja origem não significa que seja de Marrocos, como explicou Afonso Sousa, pois, segundo o próprio, o haxixe normalmente aparece "com um rótulo", uma denominação", "quase como uma brincadeira" que é normal a polícia verificar e não pode tomar isso como uma "consequência da origem ser marroquina".

"A investigação centra-se naquilo que é a venda direta ao consumidor. É uma investigação que começou no início do ano e que até ao momento não consegui chegar a esse nível de informação", acrescentou o comissário da DIC da PSP do Porto.

Além da apreensão de 88 quilos de haxixe, a PSP anunciou a detenção de dois indivíduos que não ofereceram resistência durante as operações e que podem hoje ser ouvidos pelas autoridades.

Numa primeira fase da operação, em 3 de março, também em Ermesinde, a DIC da PSP do Porto já tinha apreendido sete quilos de haxixe e tinha detido dois homens com 42 e 62 anos de idade, que ficaram em prisão preventiva.

Nessa fase, a PSP realizou quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias em Ermesinde e em Alfena, onde apreendeu um motociclo de alta cilindrada, um revólver de calibre 32, munições e utensílios e ferramentas usados na confeção e tratamento para a venda direta de droga, enumerou o comissário Afonso Sousa.

A PSP anunciou também hoje que desenvolveu uma outra operação policial distinta das anteriores e que culminou também na quinta-feira transata, com quatro buscas domiciliárias, nos bairros da Biquinha e Cruz de Pau, concelho de Matosinhos, onde foram detidos outros dois suspeitos, de 22 e 26 anos de idade, e se apreendeu "dois quilogramas de haxixe", além de 900 euros em numerário.