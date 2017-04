Pub

O "milagre" aconteceu no Brasil, com uma criança a sobreviver a uma queda de sete metros

O "milagre" aprovado pelo papa, que permitiu a canonização dos pastorinhos em Fátima, relaciona-se com a "cura inexplicável" de uma criança brasileira que sobreviveu a uma queda de sete metros, noticiou esta quinta-feira a Rádio Vaticana.

Esta informação, no dia em que o Vaticano anunciou que Jacinta e Francisco seriam canonizados em Fátima, não identifica nem a criança nem o local do Brasil onde terão decorrido os acontecimentos, mas descreve o que se passou.

O "milagre", reconhecido em 23 de março passado, diz respeito a uma criança brasileira, que na época tinha 6 anos, segundo a Rádio Vaticana. A postuladora da causa, Ângela Coelho, já havia dito, também há um mês, que os factos se reportavam a 2013, mas não deu mais pormenores.

A criança "estava na casa do avô, brincando com a irmãzinha, quando caiu, por acidente, de uma janela de cerca sete metros de altura, sofrendo um grave traumatismo crânio encefálico, com a perda de material cerebral".

Depois de transportada "ao hospital em coma, foi operada" e os médicos disseram que, "caso sobrevivesse, viveria em estado vegetativo ou, no máximo, com graves deficiências cognitivas".

Escreve a Rádio do Vaticano que, "milagrosamente, após três dias, a criança recebeu alta, não sendo constatado nenhum dano neurológico ou cognitivo".

A 02 de fevereiro de 2007, uma equipa médica, segundo a mesma fonte, deu um "parecer positivo unânime sobre o caso, como 'cura inexplicável do ponto de vista científico'".

Na descrição da Rádio Vaticana, "no momento do incidente, o pai da criança havia invocado Nossa Senhora de Fátima e os dois pequenos beatos".

"Na mesma noite, os familiares e uma comunidade de irmãs de clausura haviam rezado com insistência, pedindo a intercessão dos pastorinhos de Fátima", lê-se no texto publicado em www.news.va/pt/news/jacinta-e-francisco-serao-canonizados-em-13-de-mai.

O Vaticano anunciou hoje que o papa Francisco vai canonizar, a 13 de maio, os dois pastorinhos Jacinta e Francisco durante a sua visita a Fátima para assinalar o centenário das "aparições".

O anúncio foi feito por Francisco no Consistório, reunião formal de cardeais, no Palácio Apostólico do Vaticano, em que foram fixadas as datas para a cerimónia de canonização de 37 futuros santos.

Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, pouco depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917.