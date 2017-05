Pub

Fadista é devota "desde muito cedo". Já fez 22 peregrinações

No meio da multidão, várias figuras públicas marcaram presença na manhã de celebrações no Santuário de Fátima. Uma delas era a fadista Cuca Roseta. De mãos dadas com as sobrinhas, tentou aproximar-se o mais possível do altar onde o Papa Francisco canonizava os santos Jacinta e Francisco Marto. "Normalmente venho a Fátima todos os anos, em maio e outubro. Este ano não consegui vir no dia 12, porque tenho o bebé pequeno. Mas fiz de tudo para estar hoje aqui. Já fiz 22 peregrinações", contou ao DN, enquanto assistia à cerimónia.

A fadista - que atualmente integra o júri do concurso televisivo Got Talent - confessa-se "devota de Nossa Senhora desde muito cedo. Ela sempre esteve muito presente na minha vida. Acho que é muito por este papel de mãe que ela nos deixa, e que nos leva ao Pai", sublinha, expressando assim uma faceta de religiosidade pouco visível.