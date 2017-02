Pub

Dois anos depois, chega ao fim a publicação que reuniu figuras de todas as áreas na sua capa. O segredo do êxito? A própria Cristina

É o efeito bola de neve. "Cristina Ferreira já era conhecia da televisão. Ela conseguiu transportar para a revista a notoriedade que tinha alcançado no outro contexto. Será que o presidente da República teria aceitado estar na revista depois de ser eleito?", questiona o sociólogo da comunicação Jorge Barreiros. "Provavelmente não teria", responde.

Cristina Ferreira lançou Cristina em março de 2015 com Marcelo Rebelo de Sousa na capa. Seguiram-se-lhe personalidades influentes como Pedro Santana Lopes ou Joana Amaral Dias. A publicação feminina e de moda tem a última publicação prevista para o próximo dia 6.

Carlos Coelho, especialista em marcas, afina pelo mesmo diapasão. "Ela apareceu como um canal para que determinadas pessoas pudessem chegar ao grande público de uma forma relativamente qualificada", diz Coelho, para quem o facto de a empresária ter presença em várias plataformas é um dos ""capitais" da revista que interessaria a quem quisesse notoriedade pública".

A apresentadora, 39 anos, não se esgota na imprensa nem na televisão, onde conduz ao lado de Manuel Luís Goucha o programa das manhãs da TVI, Você na TV, há vários anos líder de audiências. A também diretora de conteúdos não-informativos da estação de Queluz de Baixo é ainda detentora do blogue Daily Cristina, um dos mais visitados do país, e a segunda mulher portuguesa mais seguida no Facebook (a seguir à manequim Sara Sampaio). E foi a primeira personalidade nacional a ter um perfume com nome próprio. Um mundo que Jorge Barreiros acredita que se complementa. "Daí a bola de neve". E exemplifica: "Se a verdade que o público que compra a revista pode não ser o mesmo que vê o programa, também é verdade que a revista pode chamar um novo público para o formato televisivo".

Fernanda Dias, ex-diretora da revista Caras durante 20 anos e jornalista com mais de 30 de experiência em publicações femininas e de sociedade, recorda o lançamento de Cristina como algo "que surpreendeu". "Havia muita curiosidade para saber o que iria ser feito. Trouxe coisas novas. Tanto é que foi um êxito assim que saiu", lembra. E a verdade é que os primeiros seis números venderam em banca uma média de 82 mil. Em setembro e outubro, segundo os dados disponibilizados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, a revista vendeu uma média de 65 mil exemplares.

João Palmeiro, diretor da Associação Portuguesa da Imprensa, explica que a revista veio estimular o mercado em Portugal. "Há setores de atividade em que a marca está ligada a pessoas que têm uma grande projeção pública. Se isso for bem capitalizado, tem com certeza sucesso", frisa. Fernanda Dias acrescenta: "Estamos a falar de uma revista que não é só uma revista. É o nome da Cristina, quer em termos de televisão, quer em termos de site, portanto estamos a falar de várias plataformas. O papel veio completar essa trilogia".

É o impacto da comunicadora e da revista que leva Fernanda Dias a ir mais longe na análise e a questionar o fim do projeto, anunciado esta terça-feira pela editora Masemba. "É a pergunta que toda a gente está a fazer neste momento. Não estamos a entender como é que uma revista que supostamente é rentável acaba. Se não houver nenhum problema, uma revista que dá lucro, continua", acredita. Recorde-se que o comunicado emitido pela Masemba refere que Cristina "tratou-se de um título rentável desde o número 1".

"Não existe desavença"

Nuno Santiago enfatiza ao DN que os "números, objetivos, vendas e publicidade" não foram "razão para fechar a parceria". "Foi uma decisão da Masemba enquanto empresa e da Cristina enquanto marca. Não quer dizer que daqui a um ano, dois ou três não voltemos a trabalhar juntos", diz o diretor, que recusou fazer comentários às notícias que dão conta de uma dívida da editora para com a apresentadora.

O DN tentou falar com Cristina Ferreira através da sua agência, mas sem sucesso.