O Media Lab recebeu na sexta-feira a visita de pequenos jornalistas do 4.º ano, do Agrupamento de Escolas de Samora Correia.

Os 24 alunos que chegaram a Lisboa pela manhã, entraram na Torre E e conheceram um bocadinho da história das marcas que fazem parte do Global Media Group.

A visita consistiu numa formação, onde os jovens repórteres abordaram alguns temas relacionados com o jornalismo e com a comunicação. Esta forneceu-lhes as ferramentas necessárias para que, posteriormente, procedessem à criação de uma primeira página de jornal, onde relataram as notícias que consideraram ser as mais importantes.

Os estudantes, no final da sua visita, conheceram a redação do Diário de Notícias. Nesta tiveram a oportunidade de conversar um pouco com elementos da redação e de esclarecerem as suas dúvidas.



O centro educativo Media Lab tem como missão incutir nos jovens um espírito crítico perante a informação e uma cidadania ativa. Saiba mais em www.medialab.dn.pt

