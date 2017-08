Pub

Uma menina de seis anos que caiu de uma varanda na quarta-feira na localidade de Aguieira, em Águeda, mantém-se com prognóstico reservado, disse à Lusa fonte hospitalar.

"A criança está internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra com prognóstico reservado", informou fonte do hospital.

A menina estaria a brincar numa varanda de uma casa em construção, quando caiu de uma altura de seis metros e bateu com a cabeça no chão.

Ao local acorreram os bombeiros de Águeda e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Águeda.