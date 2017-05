Pub

Disney já retirou copo das lojas. Médicos só conseguiram tirar-lhe o copo da língua com recurso a uma broca e um serrote

A Disney retirou das lojas um copo térmico, depois de uma criança escocesa ter ficado com a língua presa na tampa durante quatro horas. Foi preciso transportar a menina de sete anos para o hospital e foram os médicos, que recorreram a um serrote e a uma broca, que conseguiram libertar-lhe a língua do copo.

A história foi relatada pela mãe da criança, Natalie Donald, que colocou imagens no Facebook. "Nunca imaginaria que uma coisa destas pudesse acontecer. Nunca pensaria que um copo daqueles podia ser um perigo", disse Natalie à BBC.

Megan estava na escola quando prendeu a língua no copo - um modelo com desenhos do filme Monstros. A mãe foi chamada e percebeu que a filha tinha a língua presa pelo efeito de sucção no orifício de onde deveria sair o líquido. O copo estava cheio de água e um professor segurava-o para que o peso não causasse problemas maiores à criança. "Não podiam desenroscar a tampa por causa da sucção dentro do copo, que era hermético. A Megan estava em pânico", contou a mãe.

Depois de chamarem a ambulância, a mãe conseguiu afastar a língua da filha o suficiente para que entrasse algum ar dentro do copo, permitindo-lhe desenroscar a tampa. Assim, Megan foi para o hospital já só com a tampa na boca, que só foi retirada graças aos esforços dos médicos cerca de quatro horas depois. "A língua dela estava muito inchada e bastante roxa", revelou Natalie.

Os médicos do hospital pediátrico de Glasgow tinham tentado reduzir o inchaço da língua com gelo, mas só conseguiram retirar a tampa com a ajuda dos instrumentos cortantes. Foi preciso ainda dar anestesia local à criança, que estava a ficar cada vez mais inquieta e nervosa. Se fosse necessária cirurgia, a situação teria sido mais complicada: devido à tampa presa na língua, seria muito difícil entubar a criança para auxiliar na respiração.

Megan teve de ficar o resto da semana em casa: devido ao inchaço na língua, só podia alimentar-se de líquidos. A mãe contactou imediatamente a Disney, no sentido de relatar o problema e pedir à marca que retirasse o copo das prateleiras das lojas - ao que a Disney acedeu - mas Natalie está agora preocupada com as pessoas que ainda têm o copo em casa, por isso decidiu vir a público contar o episódio.

Um porta-voz das lojas da Disney confirmou que o produto já não está à venda e o stock foi destruído. Três outros copos, com desenhos diferentes mas que tinham o mesmo design, foram também retirados das lojas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.