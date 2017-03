Pub

Uma criança de quatro anos que frequenta o ensino pré-escolar em Felgueiras contraiu meningite bacteriológica e encontra-se internada no Hospital de Guimarães

António Sousa, diretor do Agrupamento de Escolas Manuel Faria e Sousa, acrescentou ter informação da autoridade local de saúde de que a criança "está a recuperar bem" e que os sintomas da doença foram detetados pelos pais na noite de domingo para segunda.

O diretor acrescentou que uma equipa médica esteve no início da semana no centro escolar de S. Jorge de Várzea frequentado pela criança, tendo regressado hoje às instalações para, depois de conhecidos os resultados das análises entretanto realizadas, prescrever medicação profilática a todos os que contactaram com a criança, incluindo alunos, professores e funcionários.

A autoridade de saúde também deixou indicações sobre os sintomas da meningite bacteriana e recomendações sobre como atuar caso haja suspeitas de infeção.

O diretor do Agrupamento de Escolas Manuel Faria e Sousa disse à Lusa ter indicação da autoridade local de saúde de que não há razões para encerrar o estabelecimento.